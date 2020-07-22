Новые договоренности по контролю за перемирием в Донбассе вступят в силу 27 июля

Киев, 22 июля. По итогам конференции контактной группы, Украина согласовала меры по прекращению огня между Киевом и Донбассом, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. Они вступят в силу уже 27 июля. Как пояснил полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов, он оказался удовлетворен достигнутыми мерами.

«Только благодаря вмешательству непосредственно в работу ТКГ и твердой позиции Дмитрия Козака удалось преодолеть попытки Украины снова уклониться от принятия конкретизирующих действенных мер, способных обеспечить реальное соблюдение режима прекращения огня», — пояснил он.

Он также отметил, что обсуждение других политических вопросов лишено всякого смысла, поскольку высший законодательный орган Украины принял постановление, согласно которому в качестве условий для проведения местных выборов выдвинуты условия, прямо противоречащие Минским соглашениям.

Напомним, политическая подгруппа контактной группы по урегулированию в Донбассе начала детальное обсуждение закона об особом статусе этого региона еще в конце июня. Тогда главной темой обсуждения стал закон об особом статусе Донбасса и меры контроля за прекращением огня.