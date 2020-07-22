Жительница Москвы подала в суд на турфирму из-за холодного моря и выиграла

Москва, 22 июля. Женщина из Москвы подала в суда на турфирму из-за того, что во время ее отпуска море было слишком холодным. Суд вынес решение в ее пользу, и она отсудила 162 тысяч за испорченный отпуск.

Как пишет Telegram-канал Mash, жительница Москвы приобрела путевку на конец мая, попросив подобрать ей подходящий вариант пляжного отдыха. Ей предложили отдых в Италии.

Собрав информацию самостоятельно, она выяснила, что вода в этом регионе даже в начале июня довольно холодная – не выше десяти градусов, что совершенно исключало купание. После этого москвичка подала на компанию в суд, потребовав вернуть ей деньги – 200 тысяч рублей. Суд встал на ее сторону, однако ей присудили лишь 162 тысячи. Сейчас она решает, куда поехать отдыхать, чтобы отпуск не оказался совсем испорченным.

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце мая отметил, что отпуск лучше и безопаснее пока провести в России. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Недавно власти маленького итальянского городка Сан-Джованни-ин-Гальдо запустили невиданную акцию, благодаря которой рассчитывают повысить уровень туристической привлекательности этого населенного пункта в регионе Молизе. В борьбе за приток туристов городские власти устроили акцию «Подари себе Молизе». Ее суть в том, что в этом городе летом можно будет отдохнуть бесплатно в течение недели.