Россия направила в Госдеп ноту протеста из-за нападения на журналистов Первого канала

Вашингтон, 22 июля. Россия возмущена нападением американских полицейских в Портленде на журналистов Первого канала. Посольство РФ в связи с инцидентом направило ноту протеста в адрес Госдепартамента США, сообщил посол Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Россия требует провести тщательное расследование этого вопиющего факта. Полицейских не смутило, что журналисты выполняли свои профессиональные обязанности.

«Работники прессы громко и ясно себя идентифицировали, предъявляли документы, пресс-карты и не оказывали никакого сопротивления», — отметил посол.

Антонов отметил, что по количеству насилия в отношении работников СМИ в нынешнем году Америка будет в первых рядах, говорится в публикации дипмиссии на странице в Facebook.

Напомним, что ранее член Общественной палаты Александр Малькевич выразил возмущение нападением на российских журналистов. Он подчеркнул, что бесполезно по данному факту обращаться в правозащитные организации. Проблему насилия в отношении журналистов в США, по его мнению, надо выносить на обсуждение в ООН.