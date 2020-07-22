Молодая жена Петросяна похвасталась внезапной популярностью

Москва, 22 июля. Новую супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову не перестает удивлять и радовать все возрастающая популярность. Об этом 30-летняя женщина рассказала на своей страничке в социальной сети Instagram.

По словам Татьяны, ее все чаще узнают на улицах и подходят с просьбой сфотографироваться на память, а также незнакомые люди выражают ей благодарность и желают счастья в браке.

Напомним, 74-лений Евгений Петросян развелся с 67-летней Еленой Степаненко в 2018 году, при этом между бывшими супругами до сих пор не улажены споры по поводу раздела совместно нажитого имущества. К настоящему времени известно, что юморист женился на блогере Татьяне Брухуновой. Молодая жена ежедневно выкладывает в Instagram посты с размышлениями о жизни, моде, стиле и хороших манерах.

У женщины уже сформировался круг поклонников, но при этом она часто сталкивается с критикой в свой адрес в Интернете. Интересно отметить, что часть пользователей осуждает Брухунову за то, что она стала причиной развода Петросяна со Степаненко, уведя мужчину из семьи, а другая часть считает, что у нее нет чувства стиля и ее образы никуда не годятся.

Однако молодая жена Петросяна заявляет, что ей нравится быть популярной, а на нападки хейтеров она не реагирует и не собирается никому угождать, меняя свой образ.

Не так давно в Интернете появилась информация о том, что Татьяна Брухунова родила Евгению Петросяну наследника. Счастливое событие якобы произошло в Арабских Эмиратах, где пара находилась на отдыхе. Однако официально эти слухи пока не подтверждены ни самим юмористом, ни его супругой.