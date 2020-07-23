Киселев назвал «дикостью» ситуацию с нападением на российских журналистов в США

Москва, 22 июля. Поведение американских правоохранителей, которые напали на съемочную группу Первого канала, является «дикостью». Подобные инциденты говорят о том, что Штаты утратили моральное лидерство. Такое мнение высказал телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Ранее в городе Портленд, штат Орегон, американские правоохранители напали на российских репортеров. Полицейские ударили корреспондентку Юлию Ольховскую, а также разбили одну из камер.

«Я не думаю, что это что-то избирательное. Там вообще такое отношение к прессе, без разбора. Это печально, потому что Америка утратила моральное лидерство и, честно говоря, уже запуталась. Поэтому ничего хорошего там не происходит», — высказал мнение Киселев в беседе с «Политикой Сегодня».

Телеведущий отметил, что на фоне протестов Black Lives Matter, работа журналиста в США стала опаснее. Ранее инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она заявила, что в связи с нападением на российских журналистов Москва намерена обратиться в международные организации, защищающие права и свободы сотрудников СМИ. По ее словам, это не первый случай силового воздействия американских полицейских на журналистов из РФ.