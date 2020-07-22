Консилер для лица: что за средство и как им пользоваться?

Консилер — популярное косметическое средство, которое займет достойное место в косметичке каждой девушки. Разберемся, зачем оно нужно и как им пользоваться.

Что такое консилер? Немного истории

Этот продукт появился в арсенале современных модниц не так давно, но быстро завоевал популярность у покупательниц благодаря своей способности маскировать следы усталости, темные круги под глазами, расширенные поры, пигментные пятна, покраснения, сосудистые звездочки и другие несовершенства кожи. Не зря его название происходит от английского «прятать».

Своим появлением консилеры обязаны специалисту в области химии Лидии О’Лири, которая в далеком 1928 году придумала особый состав, чтобы скрыть родимое пятно. Спустя почти полтора десятка лет ее дело продолжила знаменитая Хелена Рубинштейн, которая впервые разделила кожу на три основных типа и дала жизнь таким средствам, как водостойкая тушь и очищающий тоник.

В далеком 1954 году основатель косметической империи Макс Фактор выпустил первый доработанный консилер, который сразу же взяли на вооружение визажисты многих звезд Голливуда.

Отличия от корректора

Оба средства относят к маскирующим, поэтому потребители частенько их путают. Несмотря на общую схожесть, различия между ними все же имеются:

Консилеры всегда имеют нюдовый оттенок. Корректор, в свою очередь, может быть желтым, зеленым или даже сиреневым в зависимости от предназначения. У нашего героя более легкая текстура, благодаря чему он легче наносится на большие участки. У корректора консистенция менее воздушная. Он хуже смешивается с другими средствами, зато отлично маскирует выраженные дефекты вроде рубцов и акне. Консилер наносят поверх или вовсе заменяют им тональный крем. С корректором все наоборот.

Как пользоваться консилером

Любую косметику нужно использовать с умом, чтобы не превратиться в безжизненную куклу. Учимся наносить консилер правильно:

1. Тщательно очищаем лицо при помощи любимого средства.

2. Наносим сперва увлажняющий крем, затем — тональный и лишь потом — консилер. Маскируем зону вокруг глаз, желательно при помощи кисти. Здесь есть несколько хитростей:

— рисуем перевернутый треугольник так, чтобы основание смотрело в сторону нижнего века;

— если смешать средство с легкой сывороткой, состав не забьется в мелкие морщинки;

— на проблемную зону можно предварительно нанести специальный крем, дать впитаться и осторожно промокнуть салфеткой;

— старайтесь не использовать под глазами консилеры с плотной консистенцией — они имеют свойство скатываться.

3. Тщательно растушевываем.

4. Маскируем отдельные недостатки. Если дефекты значительные, лучше отдать предпочтение корректору, но помним, что наносить его нужно ДО тонального средства.

5. Закрепляем результат пудрой.

Нестандартные способы применения

Думаем, вам интересно будет узнать, как еще можно использовать бьюти-инструмент:

Работа над ошибками. Поможет исправить огрехи, допущенные при нанесении макияжа, например подправить стрелки. В качестве основы под губную помаду или карандаш для бровей для более насыщенного цвета и стойкости. Излишне темный или светлый продукт отлично справится с задачей скульптора для лица, подчеркнув скулы или визуально сузив нос. При нанесении в центр губ сделает их более пухлыми на вид.

При правильном подходе консилер не только скроет несовершенства кожи, но и станет универсальным помощником, сэкономив ваши средства и место в косметичке.