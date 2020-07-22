Кедми раскритиковал власти Украины из-за ошибок в Луцке

Киев, 22 июля. Украинские власти допустили множество ошибок в ситуации с захватом заложников в Луцке, их действия напоминали «дешевую трагикомедию». Такое мнение высказал израильский эксперт в области вооружений и геополитики Яков Кедми.

Первой ошибкой, по его мнению, было то, что место захвата заложников не было изолировано от зевак и журналистов. В результате этого происходившее вокруг захваченного террористом автобуса транслировалось на телеканалах, а это просто немыслимо в подобных ситуациях.

Также, добавил Кедми, ошибкой было то, как велись переговоры с террористом, бывшим преступником, человеком страдающим психическими расстройствами и навязчивыми идеями, который неадекватно воспринимает реальность и хотел, по сути, лишь трибуны, чтобы иметь возможность выступить. Обычно с такими людьми переговоры ведут психологи, а в этой ситуации должен был бы вести психиатр, но никак не президент страны, подчеркнул эксперт.

«Трудно это оценить, кроме как дешевую трагикомедию, в которой украинские власти сделали ошибки», — отметил Кедми в беседе с РИА Новости.

Также, по его словам, нелепым выглядит и само задержание террориста, который вышел из автобуса и просто долго ждал, пока его скрутят.

«Несчастный террорист выходит из автобуса, стоит и ждет, когда же его придут забрать, стоит и ждет, ждет, ждет. И потом появляется так называемая группа и забирает его в больницу. А дальше… появление бронетранспортера и бравые солдаты как-то криво из него выходят. Вместо того, чтобы это было организовано профессионально, так, как это умели в свое время украинские службы, по крайней мере 20 лет назад», — напомнил политолог.

Кроме того, президент страны Владимир Зеленский, по мнению Якова Кедми, повел себя в этой ситуации совершенно неправильно.

«Отдает распоряжения и выполняет все требования этого психа. Такого никогда нигде не было в такой форме с такими людьми. Речь не идет о профессиональном террористе, террористической организации. Речь идет о психе-одиночке», — подчеркнул эксперт.

Напомним, накануне Владимир Зеленский пообщался с террористом, захватившим автобус с заложниками, и выполнил его требование. Президент страны записал на видео обращение с призывом смотреть снятый в США документальный фильм «Земляне», повествующий о жестоком обращении с животными. После того, как террорист был задержан, а заложники освобождены, видеообращение было удалено со страниц президента Украины в социальных сетях.