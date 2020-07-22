Алексей Глызин раскрыл причины неожиданного развода Пелагеи и Телегина

Москва, 22 июля. Певица Пелагея, как и многие женщины звездного уровня, всегда будет находиться в вечном поиске и ей всегда будет чего-то не хватать в мужчинах, именно этим можно объяснить ее недавний громкий развод с хоккеистом Иваном Телегиным. Такое мнение в беседе с изданием «Собеседник» высказал коллега Пелагеи, известный певец Алексей Глызин, комментируя одно из самых заметных событий в отечественном шоу-бизнесе за последнее время.

По мнению музыканта, причиной звездного развода мог стать непростой характер Пелагеи, тем более, что за свою жизнь он видел много похожих случаев. Женщины с таким характером, отметил Глызин, порой очень требовательно относятся к мужчинам и часто их меняют, а потому зачастую терпят неудачи на личном фронте.

«Очень сложно понять таких женщин. Нет, видимо, идеального мужчины для Пелагеи. Ей всегда будет чего-то не хватать. У меня лично складывается такое ощущение. У большинства женщин звездного уровня всегда не одна пассия. И так продолжается всю жизнь. Они всегда находятся в бесконечном поиске», — считает певец.

При этом он добавил, что встретить своего единственного мужчину одного на всю жизнь и прожить с ним до конца дней – это большое счастье и большая редкость.

Сам Алексей Глызин, по его собственным словам, пережил много драм в личной жизни – его неоднократно ловили на изменах жене, а также он пережил очень болезненный развод. Но последние 30 лет певец очень счастливо живет со второй супругой, которую он не устает благодарить за выдержку, так как у него, по его же словам, нелегкий характер.