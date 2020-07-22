Тульская «медсестра в бикини» стала ведущей прогноза погоды

Тула, 22 июля. Медсестра Надежда Жукова из тульской больницы, которая прославилась ношением купальника под прозрачным защитным костюмом, попробует себя в новом направлении.

Отметим, что девушка так и останется работать в больнице, но с 22 июля будет вести прогноз погоды в тульском региональном эфире каналов «Россия-1» и «Россия-24».

Сама медработник считает, что новое направление деятельности станет не только вызовом, но и полезным опытом. Однако в перспективе все равно надеется стать врачом.

Напомним, что о медсестре общественность узнала в мае 2020 года. Она попала на фото в палате пациентов, куда пришла в прозрачном защитном костюме. Под ним хорошо просматривался купальник, больше ничего на ней не было. Надежда Жукова объяснила, что оделась так только потому, что иначе ей будет очень жарко. Она не предполагала, что костюм является настолько прозрачным.

Некоторые интернет-пользователи осудили медсестру за отсутствие на ней другой одежды. Однако за нее заступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главный врач больницы. Кроме того, в поддержку Жуковой был запущен флешмоб. Позднее прославившаяся медсестра даже стала лицом бренда одежды.