В Сети обсуждают «помолодевшую» супругу 69-летнего Олега Газманова

Москва, 22 июля. 51-летняя Марина Муравьева-Газманова поразила всех своей молодостью и красотой, с годами только расцветающей. Фото супруги известного российского артиста Олега Газманова появилось на Instagram-аккаунте «Сравни» в честь дня рождения певца. Сегодня Газманову исполнилось 69 лет.

«Газманов — всегда молодой, яркий, позитивный артист отмечает сегодня свой день рождения. Желаем долгих лет, здоровья и счастья Олегу», — подписали свою публикацию авторы поста.

На первом фото из карусели сравнивается, как певец выглядел в молодые годы и сейчас. Стоит отметить, что Газманов, как и супруга, мало что теряет с уходом юности и будто только хорошеет. На фото видно, что артист также полон сил и энергии, а годы будто только добавляют Олегу Михайловичу харизмы и индивидуальности.

На втором фото сравнивается снимок четы Газмановых с детьми и воссозданное более свежее семейное фото. На нем подписчики заметили, что супруга артиста Марина Муравьева-Газманов, несмотря на солидный возраст, только расцветает и молодеет.

«Жена только лучше стала», — поделился мнением подписчик. «Жена забыла постареть», — шутит другой. «Красивый, и тогда, и сейчас. Все красивые!», — пишет поклонник Газманова. «Он реально молодой forever!», — восторгается комментатор.

Недавно в Сети появилось фото молодой певицы Наташи Королевой, датированное 1997 годом. Архивный снимок, сделанный с выступления артистки в Киеве, был опубликован на личной страничке в Instagram фотографа певицы Аллы Пугачевой Романа Родина. Подписчики отметили, что с тех пор артистка практически не изменилась.