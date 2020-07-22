Названы продукты, исцеляющие слизистую желудка

Москва, 22 июля. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие продукты способны восстанавливать слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки и желудка.

Среди названных продуктов числятся кисель и рисовый отвар. Эти блюда обволакивают стенки желудка, за счет чего происходит восстановление раздраженной слизистой. Несмотря на то, что многие фрукты, наоборот, раздражают органы грубыми волокнами и кислотами, некоторые из них все же полезны при воспалении в слизистых тканях.

Так, в самых полезных фруктах должен содержаться пектин. Поэтому идеальным перекусом для исцеления слизистой является запеченное яблоко. При этом важно исключить из рациона некоторые продукты. Медики советуют не употреблять блюда, усугубляющие поражение ЖКТ, — специи, жареное, уксус и сырые овощи, содержащие грубую клетчатку (сельдерей, капуста).

Также для ускорения процесса восстановления специалисты призывают не забывать о важности правильного пережевывания пищи. Оказывается, если плохо жевать еду, то крупные кусочки могут попасть на чувствительные участки слизистой пищевода и повредить его.

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