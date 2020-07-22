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Ученые предупредили об опасных последствиях второй волны коронавируса

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Ученые предупредили об опасных последствиях второй волны коронавируса

Москва, 22 июля. Вторая волна коронавируса грозит более высоким показателем смертности по сравнению с первой, считают ученые Академии медицинских наук Великобритании.

Ученые предупредили об опасных последствиях второй волны коронавируса. Профессор Академии медицинских наук Великобритании Стивен Холгейт отметил, что вторую волну COVID-19 следует с большой вероятностью ожидать зимой, когда люди станут проводить больше времени в закрытых пространствах. По его словам, угроза роста показателя смертности с новой вспышкой коронавируса. Специалисты рассказали о ряде мер, которые позволят избежать худших сценариев. Речь идет о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Ученые предупредили об опасных последствиях второй волны коронавируса

Главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции нового типа ожидается осенью. По его словам, граждане начали серьезнее относиться к рекомендуемым мерам профилактики и предупреждениям.

Главный врач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров предупредил, что пандемия коронавируса еще не завершилась, а значит, гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности. По его словам, необходимо пользоваться средствами защиты, закрывающими дыхательные пути. В качестве таких средств он назвал респиратор или маску.

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Источник: Актуальные новости
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