Москва, 22 июля. Вторая волна коронавируса грозит более высоким показателем смертности по сравнению с первой, считают ученые Академии медицинских наук Великобритании.

Ученые предупредили об опасных последствиях второй волны коронавируса. Профессор Академии медицинских наук Великобритании Стивен Холгейт отметил, что вторую волну COVID-19 следует с большой вероятностью ожидать зимой, когда люди станут проводить больше времени в закрытых пространствах. По его словам, угроза роста показателя смертности с новой вспышкой коронавируса. Специалисты рассказали о ряде мер, которые позволят избежать худших сценариев. Речь идет о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции нового типа ожидается осенью. По его словам, граждане начали серьезнее относиться к рекомендуемым мерам профилактики и предупреждениям.

Главный врач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров предупредил, что пандемия коронавируса еще не завершилась, а значит, гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности. По его словам, необходимо пользоваться средствами защиты, закрывающими дыхательные пути. В качестве таких средств он назвал респиратор или маску.