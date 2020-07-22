Маска для лица из алоэ: комнатный источник красоты и молодости

Об уникальных свойствах алоэ знает практически каждый. Это растение уже давно применяется как в медицине, так и в косметологии. Такой популярностью он пользуется неспроста, ведь его сок обладает целебными свойствами и помогает избавиться от темных пятен, рубцов и прыщей. Однако это еще не все прелести алоэ.

Маска для лица с алоэ: какой будет эффект

Лекарственные свойства этого растения сделали его по-настоящему уникальным. Поскольку это суккулент, растущий в очень жарком климате, в его листьях содержится очень много влаги. Именно поэтому сейчас в составе многих косметических средств можно найти сок этого растения — он напитывает кожу, сильно ее увлажняет и придает свежий вид.

Помимо этого, сок обладает успокаивающим и охлаждающим эффектом. Отличный вариант для тех, кто провел на пляже слишком много времени и переборщил с приемом солнечных ванн. Также не забудем и про регенерирующие свойства! Ранки, царапины, мозоли и даже эрозивные заболевания можно смело смазывать «волшебным» средством.

Такой набор потрясающих действий на кожу оказывается благодаря питательным веществам и витаминам, входящим в состав сока алоэ. Одной из самых действенных составляющих является полисахарид манноза. Он оказывает антибактериальное действие, защищает эпидермис от проникновения вирусов и помогает коже удерживать влагу.

Упругость придают антиоксиданты и полезные аминокислоты. Среди них есть витамины группы В, С и Е. В совокупности они стимулируют и ускоряют регенерацию, смягчают лицо, улучшают цвет и делают кожу шелковистой. Помимо них, в состав входят минералы, такие как калий, марганец и цинк. Они не только питают, но и регулируют работу сальных желез. Проводить все действующие компоненты в глубокие слои эпидермиса помогает лингин.

Благодаря такому богатому и питательному составу сок алоэ становится поистине незаменимым косметическим средством.

Делаем домашние маски для лица с алоэ

Для тех, кто не любит заморачиваться с приготовлением собственной косметики, в магазинах продаются различные гели и кремы, в состав которых входит наше чудодейственное вещество. Ну а тем, кто задался целью смастерить маску самостоятельно, дадим несколько полезных рецептов.

Обладательницам жирной кожи, склонной к появлению прыщей, подойдет сахарный скраб. Он отлично справляется с излишками кожного сала, сужает поры и ускоряет заживление прыщиков. Для этого вам понадобятся две столовые ложки геля алоэ и столовая ложка коричневого сахара.

Для извлечения геля срежьте лист растения, ножом для чистки овощей снимите зеленую кожуру с одной стороны и ложечкой выскоблите весь прозрачный гель. Его необходимо протереть через мелкое сито и поместить в чистую емкость. Затем пересыпьте в него сахар и тщательно размешайте.

Средство необходимо наносить на чистую кожу аккуратными массажными движениями. Массировать в течение пяти минут, затем смыть теплой водой.

Напитать кожу витаминами и повысить ее упругость поможет другое косметическое средство. Для него понадобится одна чайная ложка меда, столько же касторового масла, один яичный желток, столовая ложка овсяной муки и 1/2 чайной ложки сока алоэ. Смесь необходимо тщательно перемешать и нанести на кожу на 20 минут. Такая маска поможет вернуть красивый цвет лица, сузить поры и убрать жирный блеск.

Благодаря этому соку можно усилить и действие косметической глины. Смешайте пару ложек глины с чайной ложкой алоэ и нанесите на лицо до полного высыхания. Лицо не только очистится от черных точек, но и напитается влагой.

Вот такое простое средство порой помогает решить множество проблем. Поэтому поспешите вырастить полезное растение и наслаждайтесь его огромной пользой.