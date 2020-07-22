Гарик Харламов пошутил над разводом с Кристиной Асмус

Москва, 22 июля. Телеведущий и участник шоу Comedy Club Гарик Харламов пошутил по поводу своего развода с актрисой Кристиной Асмус. Комик и блогер Данила Поперечный опубликовал в Twitter видеоролик с участием юмориста.

На кадрах видно, как Харламов наблюдает за разведением моста в Санкт-Петербурге на борту судна. После того, как две части конструкции отделились, артист недвусмысленно прокомментировал событие.

«Развелся!» — заявил Харламов, обернувшись лицом к оператору и показав большой палец.

Снял своего краша pic.twitter.com/ozsj6BtsEx — Данила Поперечный (@Spoontamer) July 20, 2020

Поперечный иронично подписал запись, заметив, что его попутчик «снял своего краша». Пользователи социальной сети положительно оценили шутку Харламова.

«Наверное, ради этой шутки в Питер съездил», «Все девочки Twitter начали писать фанфики», — написали в комментариях подписчики.

О намерении развестись Харламов и Асмус сообщили в конце июня, при этом пара опровергла связь их расставания со скандальной сценой в фильме «Текст», в котором снялась актриса. Асмус также добавила, что решение о разрыве отношений было принято еще задолго до публичного заявления. В браке у супругов появилась дочь Анастасия, ее Харламов и его бывшая жена продолжат воспитывать совместно.