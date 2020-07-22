Дана Борисова стала ведущей нового шоу

Москва, 22 июля. Лето — это сезон отпусков, однако телеведущая Дана Борисова намерена и поработать. Она расскажет россиянам о том, как отдыхают российские звезды на отечественных курортах. В рамках своего шоу Star Парад на ФАН-ТВ теледива также пообщается с российскими знаменитостями и расспросит их об отдыхе на родине.

Стоит отметить, что многие российские певцы, актеры и телеведущие до пандемии проводили отпуск за границей. Сейчас, в условиях действующих ограничений, им доступны только отечественные курорты. Многие решили не сидеть дома и отправиться в Сочи, где помимо моря, их ждут и другие развлечения.

Сама Дана Борисова также проводила время на курорте этого южного города.

Формат шоу подразумевает для аудитории обзор Instagram-аккаунтов деятелей российского шоу-бизнеса. Подборку сделает Дана Борисова. Она же с удовольствием пообщается со знаменитостями, которых попросит поделиться своими ощущениями от отдыха в России.

Напомним, что в Ялте отдыхал актер Павел Прилучный. На отдых он взял детей от первого брака и актрису Мирославу Карпович.