Эксперт дала советы мужчинам, которых ложно обвинили в насилии

Москва, 22 июля. Российские адвокаты рассказали о том, что сегодня очень проблематично доказать невиновность в изнасиловании, если человек был оклеветан. Об этом правозащитники заявили во время эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Так, управляющий партнер адвокатского бюро «Тер-Саркисов и партнеры» Михаил Тер-Саркисов отмечает, что подобные дела представляют серьезную сложность.

«Подобные категории дела возбуждаются на условиях публичного обвинения по заявлению потерпевшего, обычно. И эта потерпевшая действительно может сказать все что угодно, не боясь ответственности за заведомо ложный донос. Естественно в этой ситуации третьих лиц не существует. Беседы о Пастернаке, поэзии или кино может быть перевернуто в изнасилование. Конечно хорошо, когда еще остаются следы, подтверждающие нападение со стороны обвиняемого, но этого очень часто не бывает», — рассказывает адвокат.

Кроме того, правозащитник подчеркивает, что обвинения в изнасиловании невозможно отозвать.

«Возникают такие проблемы, захотела припугнуть, а потом испугалась поступка, эти дела потом не прекращаются в результате заявления потерпевшей, что такого события не было. Второй вариант — жесткое сведение счетов. И обычно следствие прислушивается только к потерпевшей», — говорит Тер-Саркисов.

Активистка организации «Патриотки России» Ольга Ваганова дала советы, что делать с подобного рода клеветой.

«К сожалению, очень много случаев в практике оговоров, когда так называемые жертвы снимают побои. Я бы посоветовала в таких случаях делать максимум экспертиз, чтобы доказать свою невиновность. Нужно подавать встречные заявления о защите чести и деловой репутации. Говорить о том, что этого не было. Когда человек замолкает — это чаще всего воспринимается с подозрением», — считает Ольга Ваганова.

Напомним, что ранее адвокат Вера Подколзина на своей страничке в социальной сети описала серьезную проблему российского законодательства. По ее словам, за изнасилование очень легко посадить абсолютно невиновного человека и для этого достаточно только косвенных доказательств.