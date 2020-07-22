Глава ПФР рассказал о выплатах к 75-летию Победы

Москва, 22 июля. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин заявил, что выплаты к 75-летию Победы были осуществлены в мае.

На рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным 22 июля Топилин заметил, что выплаты получили 454,6 тысячи ветеранов и 577,6 тысячи тружеников тыла.

«Что касается выплат, которые в этом году осуществлялись, — это, конечно, выплаты к 75-летию Победы. Первый раз такой размер выплаты — 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны, приравненным к ним лицам и труженикам тыла — 50 тысяч рублей», — подчеркнул Топилин.

Глава ПФР рассказал о выполнении поручения об индексации пенсий пенсионерам-опекунам. По его словам, с 1 июля около 30 тысяч опекунов получат доплату в виде недополученной индексации.

«По нашим оценкам, в среднем это будет около четырех тысяч рублей», — добавил Топилин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости осуществить выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла до майских праздников.

В Пенсионном фонде РФ (ПФР) сообщили, что российские пенсионеры, которые находятся на заслуженном отдыхе, могут увеличить выплаты после перерасчета. Существует несколько действенных способов, которые позволят увеличить пенсионные выплаты. Одно из самых главных правил — это официальное трудоустройство и «белая» заработная плата.