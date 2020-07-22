Донбасс сегодня: украинская ДРГ взлетела на воздух, ВСУ устроили взрыв перед патрулем ОБСЕ

Донбасс, 22 июля. Под Донецком из-за обстрелов ВСУ горят дома. Морские пехотинцы Украины снова организовали диверсионную вылазку в ДНР. Украинские силовики подвергают опасности жизни иностранных наблюдателей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Четыре раза за сутки украинские войска наносили удары по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. «Освободители» Украины били из тяжелых 120-мм минометов, минометов 82-мм калибра и противотанковых гранатометов. Не обошлось без разрушений — два дома в селе Веселое практически полностью сгорели после прямых попаданий украинских снарядов.

Вылазка украинских диверсантов провалилась

Морские пехотинцы из 36-й бригады решили отомстить Народной милиции ДНР за гибель своих сослуживцев из 35-й бригады морской пехоты под Горловкой и организовали диверсионную вылазку с целью захватить военнослужащего республиканских сил, сообщает оборонное ведомство ДНР. Вылазка, помимо основного мотива, была приурочена ко дню основания 36-й бригады морской пехоты ВМСУ.

Несогласованность действий, а также фактор отсутствия карт минных полей после убывшей по ротации 10-й горно-штурмовой бригады привели к трагедии. Группа из троих человек подорвалась на минном поле, оставленном бойцами 10-й бригады. Как прокомментировали корреспонденту ФАН в Управлении Народной милиции ДНР, двое морпехов больше никогда не отметят день основания бригады, а у третьего навсегда отбито желание участвовать в диверсионных операциях.

Командование ООС приказало готовить фейковые сюжеты для СМИ

После провала украинской ДРГ под Горловкой, где погиб иностранный наемник, командование Операции объединенных сил приказало подчиненным штабам готовить информационные поводы для отвлечения внимания украинцев. 74-му Центру информационно-психологических операций, который входит в структуру Сил специальных операций ВСУ, приказано развернуть кампанию в СМИ по дискредитации республиканских вооруженных сил, сообщают защитники ЛНР со ссылкой на разведданные.

Для этих целей в Станицу Луганскую прибыли представители украинских средств массовой информации, которые готовят постановочный сюжет об обстреле города военными ЛНР. При этом, как сообщают в Народной милиции республики, украинские пропагандисты и их кураторы из 74-го Центра ИПсО будут использовать видеоматериалы шестилетней давности с зафиксированными разрушениями гражданской инфраструктуры и домов местных жителей. Напомним, в 2014 году именно украинская армия бомбила Станицу Луганскую.

Комбриг ВСУ организовал провокацию против ОБСЕ

Не дают покоя украинскому командованию и ежедневные отчеты Миссии ОБСЕ в Донбассе, в которых иностранцы то и дело уличают украинских «освободителей» в нарушениях Минских соглашений, обстрелах и размещении запрещенной техники и вооружений вблизи линии соприкосновения. В связи с этим командование Операции объединенных сил вынуждено принимать контрмеры с целью недопущения дальнейшей дискредитации Киева в глазах международного сообщества.

Иностранные наблюдатели постоянно сталкиваются с запретами на пропуск со стороны украинских силовиков, подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ сбивают беспилотники наблюдателей. Но иногда украинские силовики прибегают к радикальным методам воздействия на вездесущих иностранцев. К примеру, в Донецке рассказали об инциденте двухдневной давности, который произошел в районе села Железное Донецкой области. Там бойцы 35-й бригады морской пехоты осуществили подрыв взрывного устройства по пути следования патруля ОБСЕ. Иностранцы не пострадали, но вынуждены были срочно покинуть район патрулирования. «Охота» солдат Киева на наблюдателей ОБСЕ продолжается.