Эмин Агаларов опубликовал совместное фото с детьми от бывшей жены

Москва, 22 июля. Известный бизнесмен и артист Эмин Агаларов опубликовал совместное фото с подросшими наследниками от первой жены — дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой. Недавно мужчина развелся уже со второй супругой — моделью Аленой Гавриловой, в этом браке у него родилась дочь Афина.

Поклонники не раз критиковали Эмина за то, что он расстался с первой супругой. По их мнению, они очень подходили друг другу. Тем более в этом союзе на свет появились прекрасные дети — Микаил, Али и Амина. Но несмотря на разрыв, пара, судя по совместным фото, продолжает сохранять дружеские отношения, дети явно обожают своего отца. Снимки были опубликованы в Instagram.

«Дружная семья!», – радуются за Эмина подписчики. «Пусть растут здоровыми и всегда радуют Вас своими успехами», – пожелала поклонница Агаларова. «Дай то бог чтоб все у деток было прекрасно», – пожелал подписчик. «Эмин хороший папа! Очень славные дети, воспитанные и умные, счастья и здоровья вам», – пишет другой.

Недавно счастливым фотоснимком с сыном Тимофеем поделилась актриса Агата Муцениеце. Вместе с наследником артистка посетила одно из первых звездных мероприятий после карантина. По словам подписчиков, развод пошел знаменитости на пользу — она заметно похорошела, несмотря на непростой разрыв с бывшим мужем актером Павлом Прилучным.

С каждым днем скандал с участием Павла, Агаты и его новой пассии набирает обороты. Поклонники уже серьезно обозлились на Прилучного за то, что почти сразу после разрыва с Муцениеце нашел замену супруге в лице коллеги по театру Мирославы Карпович. Пара уже успела отдохнуть в Крыму вместе с детьми Павла от первого брака.