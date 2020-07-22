Фотограф Пугачевой показал раритетное фото молодой Королевой

Москва, 22 июля. Фотограф певицы Аллы Пугачевой — Роман Родин — порадовал фолловеров новым архивным снимком другой отечественной звезды — Наташи Королевой. Фото сделано на одном из выступлений артистки в девяностые годы.

«Доброе утро. Очень просили меня показать архивное фото молодой Наташи Королевой. Вот, пожалуйста! Съемка из Киева!» — написал Родин.

На снимке молодая Королева позирует в черном полупрозрачном боди, у артистки модная в то время стрижка, Наталью также можно узнать по характерному задору в глазах, который передается даже через снимок. Артистка уверенно держит в одной руке микрофон, а другую отвела в сторону, будто отдавая всю себя публике. Подписчики с благодарностью откликнулись на новый пост Родина, ностальгируя о былых временах.

«Она, кстати, не изменилась», — поделился мнением подписчик Родина.

«Спасибо огромное, это шоу в Киеве 1997 года», — поблагодарил другой.

«Наташу очень легко узнать. Все такие же наряды яркие и так же прекрасна и молода», — выразил мнение подписчик.

«Она и сейчас молодая», — отметил комментатор.

Родин регулярно публикует в социальных сетях архивные фото звезд, но чаще всего героями его публикаций являются сама Примадонна и ее близкие. Впрочем, звезды иногда и сами не против поделиться с подписчиками фото из архивов или личной жизни. К примеру, певица Светлана Лобода недавно поделилась совместным снимком с турецким предпринимателем и шеф-поваром, который в одночасье стал всемирно знаменит благодаря специфической манере приготовления стейков. Именно поэтому он впоследствии даже стал интернет-мемом.