Понасенков привел безумный пример борьбы с сексуальными домогательствами в США

Санкт-Петербург, 22 июля. В США можно анонимно обвинить в харассменте и сломать карьеру любому гению. Об обвинениях оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал публицист Евгений Понасенков.

«Я уже больше года защищаю своего друга Пласидо Доминго. Около года назад в США была спланирована акция против великого тенора, великого артиста Пласидо Доминго. Несколько безымянных девиц через газету анонимно обвинили его в харассменте. Он якобы 25 лет назад на одну посмотрел, другой в ресторан предложил сходить. Сейчас известно, что это проплаченная история, чтобы лишить Пласидо места художественного руководителя в опере Лос-Анджелеса. Там огромные деньги, и была борьба за власть», — отметил он.

По словам публициста, в адрес оперного певца выдвигались абсурдные обвинения и в результате без суда Доминго запретили выступать в США.

«Но вот гению запретили выступать в Америке. Одна из тех престарелых дур, которой заплатили, чтобы она вякнула на камеру, сказала страшные слова, 20 лет назад в коридоре он на нее посмотрел, и сейчас она понимает, что это был харассмент. Это абсолютное безумие. И администрация без суда и следствия запретила выступать Доминго во всех театрах США. Потом было расследование, которое решила провести сама «Лос-Анджелес Опера»: пригласила независимого прокурора, пыталась найти тех теток и не нашла. А перед Доминго так и не извинились», — говорит публицист.

Кроме того, Понасенков прокомментировал обвинения в домогательствах по отношению к несовершеннолетним в адрес лидера группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного (настоящее имя — Кирилл Тимошенко).