Москва, 22 июля. Глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что страна обеспечена зерном, выполняются требования доктрины продовольственной безопасности. Доктор экономических наук, профессор Леонид Холод подчеркнул, что данный факт свидетельствует об успехах отечественного агропромышленного комплекса (АПК) и лишает Запад шансов влиять на продовольственную безопасность РФ.

Эксперт напомнил, что до 2014 года — до санкций, доля иностранного продовольствия на отечественном рынке превышала 35%. Ответ Москвы на санкции западных государств привел к тому, что в российском АПК наступили перемены, которые поддержали власти России. В стране стало активно развиваться сельскохозяйственное производство.

Напомним, что в начале 2020 года лидер РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию доктрины продбезопасности. В частности, доля отечественного производства во внутреннем потреблении по таким наименованиям, как зерно, растительное масло, картофель, овощи, сахар, мясо и молоко должна быть не меньше 85%, по некоторым видам — 95%.

«Обновленная доктрина стала более требовательной к отечественному производству и самообеспечению страны. Отдельно прописываются условия по генномодифицированным продуктам и другим аспектам продбезопасности», — отметил эксперт.

Леонид Холод подчеркнул, что принятые изменения в редакции доктрины идут на пользу России. В случае достижения заявленных в документе показателей зависимость отечественного рынка от импортного будет ничтожной. Однако для этого еще необходимо, чтобы российский АПК был в максимальной степени на самообеспечении. Речь идет не только о продуктах, но и технике, пищевых добавках для птицы, например, пишет ФБА «Экономика сегодня».