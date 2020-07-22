Песков отреагировал на нападение полицейских США на российских журналистов

Москва, 22 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нападение на российских журналистов со стороны полиции США.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что Россия ждет от властей Соединенных Штатов исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов. Таким образом Песков отреагировал на инцидент с сотрудниками Первого канала в США, которые подверглись агрессивным действиям со стороны американских силовых структур.

«Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США. Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что полицейские в США напали на журналистов российского Первого канала. Съемочная группа освещала акции протеста в Портленде в штате Орегон. По последним данным, правоохранители ударили журналистов и разбили их камеру.