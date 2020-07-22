Писатель Никонов: Феминизм придумали толстые женщины с небритыми подмышками

Санкт-Петербург, 22 июля. Время жесткого регулирования сферы половых отношений, навязывания их извращенных форм скоро закончится, и люди вернутся к традиционной практике интимных отношений, включающих в том числе и элемент ухаживаний. Об этом в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» заявил писатель Александр Никонов. Он подверг критике распространяющуюся в Европе и США практику уголовного преследования за сексуальные домогательства.

«Мы моногамный вид, и каким-то образом людям нужно будет восстановить старые способы знакомства и вхождения в контакт», — уверен публицист.

Со временем пройдет и мода на сексуальные извращения, к которым Никонов относит борьбу толстых феминисток за небритые подмышки.