Писатель Никонов: Феминизм придумали толстые женщины с небритыми подмышками

Санкт-Петербург, 22 июля. Время жесткого регулирования сферы половых отношений, навязывания их извращенных форм скоро закончится, и люди вернутся к традиционной практике интимных отношений, включающих в том числе и элемент ухаживаний. Об этом в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» заявил писатель Александр Никонов. Он подверг критике распространяющуюся в Европе и США практику уголовного преследования за сексуальные домогательства.
«Мы моногамный вид, и каким-то образом людям нужно будет восстановить старые способы знакомства и вхождения в контакт», — уверен публицист.
Со временем пройдет и мода на сексуальные извращения, к которым Никонов относит борьбу толстых феминисток за небритые подмышки.
«Идиотская совершенно феминистская мода на небритые подмышки скоро умрет. Вы где-нибудь на пляже — не в Интернете — видели женщин, которые не бреют подмышки? Я никогда не видел. Вот туда, на люди они стесняются выносить свой отвратительный феминизм. Они его выбрасывают только в узкие группы таких же сумасшедших феминисток в Сети, там они кучкуются, демонстрируют свое убожество. А мы пока что живем нормальной жизнью, хотя бы на пляже», — отметил писатель.