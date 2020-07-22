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Актриса Екатерина Волкова раскрыла секрет победы над смертельной болезнью

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Актриса Екатерина Волкова раскрыла секрет победы над смертельной болезнью

Москва, 22 июля. Российская актриса Екатерина Волкова рассказала об излечении от гепатита С. Звезде удалось справиться со смертельной болезнью всего за двенадцать недель, о чем она сообщила в социальных сетях.

В начале этого года актриса обеспокоила своих фанатов неожиданным заявлением. Во время беседы с телеведущей канала НТВ знаменитость сообщила, что «вроде как смертельно больна», однако не стала называть диагноз и не рассказала ничего о состоянии здоровья.

Затем стало известно, что Волкова была инфицирована гепатитом во время переливания крови. После обнаружения болезни актриса крайне расстроилась, не опустила руки. Три месяца женщина усердно занималась лечением, что в итоге помогло ей избавиться от недуга.

«Нет гепатита — все. Точка. Болезнь излечима!» — написала она в новой публикации.

Также Волкова поблагодарила лечивших ее врачей и переживавших за нее фанатов. Она пожелала всем, борющимся с инфекцией, верить в лучшее и раскрыла секрет выздоровления. По словам актрисы, выздороветь ей помогало в том числе и недорогое лекарство, произведенное в Индии.

В последнее время Волкова достаточно часто привлекала внимание СМИ. Как сообщалось ранее, актриса опубликовала достаточно откровенную фотографию, за что была отчитана матерью.

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Источник: Московский комсомолец
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