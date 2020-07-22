Публицист Никонов рассказал, как сайт «Госуслуги» решит проблему харассмента

Санкт-Петербург, 22 июля. В случае распространения новой шведской практики сексуальных отношений, согласно которой секс без подтверждения согласия каждой из сторон приравнивается к изнасилованию, предполагающий составление некоего документа, на Россию граждане запросто могут воспользоваться онлайн-сервисом «Госуслуги». Об этом в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» заявил публицист Александр Никонов.

«Бумага уходит в прошлое. Все это будет в смартфонах. Ставишь приложение, например, «Хочу трахаться», выбираешь в нем приоритеты, и у вас на карте появляются точки вокруг вас в пределах километра, чтобы не тратиться на такси — «Готовая к сношениям женщина». Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на «Госуслугах»: внести данные паспорта, СНИЛС и прочих документов. И дальше с помощью расширений искать подходящую персону», — иронизирует публицист.

Впрочем, уверен Александр Никонов, в России до такого маразма дело не дойдет.