Топилин доложил Путин о переходе на «цифровые пенсии» в России

Москва, 22 июля. Новые электронные сервисы в работе Пенсионного фонда России должны быть максимально понятны людям, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ПФР Максимом Топилиным.

Переход на «цифру» в пенсионном вопросе был одним из тем, которую поднял глава государства. Путин указал на то, что самым главным в процессе внедрения этих современных сервисов должна быть их доступность для населения.

«Чтобы люди умели этим пользоваться, и была возможность, главное, воспользоваться», — подчеркнул президент.

Топилин в свою очередь доложил президенту о переходе на «цифровые пенсии» в России. Глава ПФР отметил, что уже со следующего года у молодых россиян, которые впервые придут на рынок труда, будет только электронная трудовая книжка.

«Это эксперимент, который мы начали в этом году, когда людям дано право, если они хотят, отказаться от бумажной трудовой книжки. Очень важно, <...> что это ни в коей мере не является какой‑то «кампанией», — отметил он.

По данным главы ПФР, по результатам пяти месяцев порядка 13,5–14 % работающих выбрало электронную трудовую книжку, пишет KP.RU.

Напомним, постепенный переход на электронные трудовые книжки заработал с 1 января 2020 года. Россиянам разрешили выбрать самостоятельно, в каком виде они хотят вести этот документ. Решение гражданам нужно принять до 31 декабря. С начала 2021 года трудовые книжки будут заводить только в электронном виде. Сотрудники смогут знакомиться с записями в ней в личном кабине на сайте ПФР или на портале госуслуг. Выписки из трудовой книжки можно будет получать в бумажном виде.