Главврач больницы РПЦ дал советы, как защититься от коронавируса

Москва, 22 июля. Пандемия коронавируса еще не завершилась, а значит гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности. Главный врач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров поделился рекомендациями как минимизировать риск заболевания.

Специалист напомнил, что речь идет об инфекции, которая передается воздушно-капельным путем. Он подчеркнул, чтобы для того, чтобы обезопасить себя и близких во время пандемии, необходимо пользоваться средствами защиты, закрывающими дыхательные пути. В качестве таких средств он назвал респиратор или маску.

При этом врач обратил внимание, что носить их необходимо как положено, а не на подбородке.

Напомнил специалист и о важности здорового питания и физической активности. Он рекомендует прогулки или бег. Сам Захаров отметил, что старается ежедневно совершать пробежку.

Депутат Госдумы Владимир Жириновский намерен также защититься от коронавируса, сделав первым из коллег прививку.

Согласно официальным данным, вакцина против коронавируса будет готова уже осенью. Премьер России Михаил Мишустин подчеркнул, что отечественное здравоохранение будет готово, если наступит вторая волна пандемии.