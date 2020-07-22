Названы сроки выхода фильма «Мажор» с Прилучным

Москва, 22 июля. Управляющий партнер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов рассказал, когда выйдет фильм «Мажор» с популярным актером Павлом Прилучным.

По его словам, кинолента выйдет на большие экраны после завершения пандемии китайской коронавирусной инфекции нового типа. Самохвалов подчеркнул, что фильм уже полностью готов.

«Пока невозможно предсказать, когда это произойдет, так как нужно понять, когда коронавирус закончится для кинотеатров. Сейчас сложно понять, сколько зрителей будут ходить в кинотеатры, будут люди бояться или нет», — назвал он сроки выхода фильма.

Фильм выйдет в прокат, как только наладится бизнес-климат в кинотеатрах, заметил управляющий партнер продюсерской компании «Среда». По его словам, премьера «Мажора» изначально планировалась на сентябрь. Тизеры фильма будут опубликованы в самое ближайшее время. Об этом пишет RNS.

Развод со звездой «Мажора» Павлом Прилучным пошел на пользу актрисе Агате Муцениеце, считают ее многочисленные поклонники. Недавно артистка выложила свежие фото с «чудесного и счастливого вечера», на который пришла в компании сына Тимофея. Фанаты засыпали Муцениеце и ее юного спутника комплементами. Мальчик, по мнению фанатов, берет самое лучшее от матери и очень на нее похож, а сама знаменитость удивительно похорошела после скандального развода с Прилучным.