Ученые доказали, что мужчины могут быть бисексуалами

Москва, 22 июля. Мужская бисексуальность существует и это не может подвергаться сомнению, к такому выводу пришла группа ученых из Британии и США по итогам любопытного эксперимента.

Результаты исследования опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Авторы напомнили, что долгое время считалось, что бисексуальными могут быть только женщины, а мужчины якобы могут быть либо гетеросексуалами, либо гомосексуалами. В итоге специалистам удалось опровергнуть этот миф.

Как им это удалось? Ученые набрали добровольцев, которые согласились закрепить в области своих гениталий специальные датчики для фиксации уровня возбуждения. После этого участникам эксперимента стали показывать эротические видео. Оказалось, что некоторые мужчины возбуждались и при виде женщин, и при виде мужчин своего пола. Причем некоторые больше склонялись все же в сторону мужчин, а некоторые — наоборот, пишет портал «Актуальные новости».