Варфоломеев: молодежь должна чувствовать себя комфортно и приносить стране пользу

В Госдуму 22 июля группой депутатов и сенаторов был внесен законопроект, согласно которому молодежью предлагается считать людей до 35 лет. В рабочую группу также вошли представители Министерства науки и высшего образования РФ. Добрее нужно относиться к проекту закона о молодежи, ведь этот документ принимается не ради документа, а с заботой о людях.

С 1993 года было подготовлено большое количество законопроектов о молодежной политике, они были разными, хорошими, качественными — но они не были ни приняты, ни внесены на рассмотрение. Вся эта история подчеркивает, что данный законопроект о молодежи — долгожданный. И понятно, что он не должен разочаровать граждан, поскольку важен лишь тот законопроект, который предлагает конкретные меры поддержки людей.

Наша инициатива была создана после того, как вступили в силу поправки к Конституции, в которых впервые за все время существования современной России появилось упоминание о молодежной политике. Теперь она определяется предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.

Наш проект будет содействовать молодым людям, которые захотят воспользоваться поддержкой государства и возможностями, которые оно предоставляет. Законопроект направлен на навигацию молодого человека в вопросах его самореализации, что напрямую влияет на социально-экономический подъем страны в будущем.

Молодежь, как наиболее активная часть населения России, должна быть правильно обустроена в жизни. Если молодые люди будут себя комфортно чувствовать, получая образование, создавая семью, ведя свой бизнес, то это будет отражаться на жизни всей нашей страны положительно.

Возрастная граница молодежи отодвигается с 30 до 35 лет. Между прочим, были предложения отодвинуть ее и до 42 лет, но даже обсуждаемый возраст уже подвергается критике. Принятие этого закона будет способствовать созданию новых возможностей и мер, новых условий и перспектив для поддержки молодых. В проекте базового закона мы определяем, что такое молодая семья, молодой человек, молодежная политика. После этого начнется работа над другими законопроектами.

Молодежь должна получить более существенные возможности для образования. Например, нужно поддерживать молодых людей, у которых нет денег на обучение. Также сейчас работа идет над законопроектом о первом рабочем месте. Многим молодым людям отказывают из-за возраста. Мы же хотим создать условия для надежного трудоустройства. Мы должны придумать правила и меры, чтобы помочь молодым с работой.

Сейчас люди на пенсию выходят позже. Поэтому также важно продлить возраст молодежи до 35 лет, в этом есть логика.

Главная цель этого законопроекта — стать законом. Это позволит и дальше вести работу по наращиванию тех мер и возможностей, которые мы бы хотели создавать для молодежи.

Мы этим законопроектом начинаем большую работу — она не будет простой и быстрой — но мы должны ее сделать. Работу по созданию новых перспектив и возможностей для наших молодых людей. Чтобы им жилось комфортно, и чтобы они в результате приносили стране больше пользы.