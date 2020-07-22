Focus назвал две фатальные ошибки США в борьбе с COVID-19

Москва, 22 июля. Самый сильный удар эпидемии коронавируса пришелся по США, и причиной этому стали две ошибки, допущенные администрацией президента Дональда Трампа.

Об этом в среду, 22 июля, пишет немецкое издание Focus, отмечая, что одной из этих причин стали оптимистичные прогнозы Белого дома, основанные на ненадежной статистике, а другая заключалась в решении переложить ответственность за борьбу с пандемией с Вашингтона на местные власти.

Официальные лица в американском правительстве, ответственные за составление прогнозов того, как будет развиваться ситуация с эпидемией, в своих оценках опирались на прогнозы Университета Вашингтона в Сиэтле, которые не раз подвергались критике. Университетские ученые считали, что после того, как число зараженных пошло на спад в середине апреля, дальше оно должно было, как в Италии, стремительно сократиться в течение ближайших недель.

Однако на практике ситуация складывалась иначе, и ведущие медики страны, включая главного эпидемиолога США доктора Фаучи, скептически относились к оптимистичным прогнозам и смотрели в будущее насторожено. Но это не помешало статистикам, которые, составляя свои прогнозы, опирались на уверенность в том, что американцы прислушаются к рекомендациям ограничить контакты и выходы из дома.

«К этому моменту консервативные и порой даже праворадикальные американские СМИ возвели ношение масок и ограничение контактов в ранг культурной борьбы, — говорится в материале. — Сам Трамп подливал масла в огонь, когда поначалу отказывался появляться на публике в маске и призывал правых протестующих в демократических штатах «освободить» эти штаты».

Вторая же ошибка администрации Трампа заключалась в том, что Белый дом, опираясь на оптимистические прогнозы статистики, переложили ответственность за борьбу с пандемией на руководство отдельных штатов.

Помимо того, что находящиеся у власти в США республиканцы, в принципе поддерживают местные власти, до тех пор, пока те принимают нужные им решения, они также хотели снять с себя ответственность за происходящее и переложить ее на губернаторов. Для этого в Белом доме разработали примерные директивы, которые, в случае их выполнения, делали якобы безопасным отмену введенных ранее карантинных мер.

«Однако условия для ослабления ограничений не носили обязательного характера. Некоторые республиканские штаты, такие, как Техас или Аризона, сняли карантин еще до того, как выполнили необходимые предпосылки, причем президент поддержал их стремление как можно быстрее восстановить экономику, чтобы ничто не угрожало его шансам на переизбрание на выборах этой осенью», — пишет автор.

В итоге эпидемия, которая даже не успела толком пойти на спад, начала распространяться с новой силой, и в этой ситуации штаты оказались один на один с новой, еще более масштабной волной заболеваний.

На юге и юго-западе страны пандемия распространяется взрывными темпами, а президент Трамп, выступая в рамках предвыборной кампании в штате Оклахома, предложил снижать показатели заражаемости, притормозив систематическое тестирование жителей. И, несмотря на заявления Белого дома, о том, что слова президента были шуткой, сам Трамп подтвердил журналистам, что говорил это всерьез.