Малькевич призвал вынести на обсуждение ООН проблему притеснения журналистов в США

Москва, 22 июля. Представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что проблему притеснения работников СМИ в США надо выносить на уровень ООН.

Активист подчеркнул, что в связи с нападением на журналистов «Первого канала» американских полицейских в Портленде, Общественная палата направит обращение «Репортерам без границ» и в ОБСЕ Арлему Дезиру, в чьем ведении находятся вопросы работы СМИ.

Малькевич констатировал, что на обращение будет предсказуемая реакция. Арлем Дезир может выразить сожаление по поводу нападения либо заявить, что происходящее в США к нему, как представителю ОБСЕ, не относится. Что касается «Репортеров без границ», то от нее общественник так же не ждет ничего эффективного.

Представитель Общественной палаты считает, что бессмысленно обращаться в какие-либо правозащитные организации, проблему надо выносить на уровень ООН. Он подчеркнул, что США известны своим неуважительным отношением к прессе. Работников СМИ пугают и избивают силовики, но не могут справиться с толпой погромщиков и мародеров.

Напомним, что представители российского телевидения с соответствующими бейджами «Пресса» делали репортаж о беспорядках и протестах в Портленде. Полицейские США напали на журналистов, избили их, разбили камеру.