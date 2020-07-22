Агата Муцениеце поделилась фото с «чудесного и счастливого вечера»

Москва, 22 июля. Развод со звездой «Мажора» Павлом Прилучным пошел на пользу актрисе Агате Муцениеце, убеждены ее подписчики в соцсетях. Недавно артистка выложила свежие фото с «чудесного и счастливого вечера», на который пришла в компании сына Тимофея.

Агата счастливо улыбается, выглядит посвежевшей и веселой. Для выхода в свет она выбрала белое платье в пол, украшенное блестящими звездами, нежно-розовые туфли и сумочка в цвете металлик дополняют модный образ артистки. Сына Муцениеце нарядила в светлые брюки, свободную белую рубашку, черные кроссовки и белую шляпу с полами.

Подписчики засыпали Муцениеце и ее юного спутника комплементами. Мальчик, по мнению фанатов, берет самое лучшее от матери и очень на нее похож, а сама знаменитость удивительно похорошела после скандального развода с актером Павлом Прилучным.

«Очень красивая и женственная, рядом надежный спутник… Как можно уйти от такой красотки», — пишут фанаты. «Красавица такая! Так нравился Прилучный, а теперь — нет… Павел кусает локти тихо в сторонке», -поделилась подписчица. «Почему женщины так хорошеют после развода?» — недоумевает поклонник Агаты.

Но нашлись и те, кто решил покритиковать артистку то за модные провалы прошлого, то за то, что привела сына на взрослую вечеринку.

«Хоть нормально стала одеваться после развода», — пишет фолловер. «Не рановато водить сына на такие тусовки? Как он отнесся к этому? Надеюсь, он хорошо это воспринимает», — спрашивает другой.

Не так давно артистка опубликовала фото подросшего сына Тимофея, рожденного в браке с Прилучным. Поклонники долго спорили, на кого же больше похож мальчик — на папу или маму.