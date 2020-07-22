Колдун Бесов объяснил причины странных смертей экспертов «Пусть говорят»

Москва, 22 июля. Сразу три спикера популярного ток-шоу «Пусть говорят» внезапно скончались по различным причинам за последнее время. Колдун Артем Бесов объяснил причины ужасающей тенденции.

В течение двух неполных летних месяцев из жизни ушли радиоведущая Юлия Норкина, художник Сергей Заграевский и психолог Анна Амабрцумян. Все они в разное время выступали в качестве гостей в эфире программы Дмитрия Борисова, что многих телезрителей натолкнуло на мысли о проклятии передачи, передает iReactor.

«Как такового проклятия у рейтинговой передачи не может существовать. Это абстрактное понятие. Проблема может быть в участниках передачи. Нужно иметь очень много сил, чтобы избавляться от конфликтов и абстрагироваться от негативного воздействия», — считает Бесов.

По его мнению, экспертов часто проклинают зрители, что может сыграть злую шутку, ведь далеко не все обладают сильной энергетикой, так, слабину дал Заграевский.

«Обычные люди, когда не согласны с мнением эксперта, в пределах квартиры проклинают незначительно, но в совокупности это как ситуация с сотами и пчелами. Одна пчела незначительна, но улей в целом может убить. Так и случилось с Заграевским, он не выдержал негативной энергетики миллионов людей», — уверен колдун.

Он также добавил, что энергетика шоу могла навредить и Норкиной, при этом ее гибель может быть и не связана с телепрограммой.