Сотрудник Starbucks плевал в кофе полицейским

Вашингтон, 22 июля. Сотрудник кофейни Starbucks в американском штате Нью-Джерси арестован за то, что плевал в напитки, которые заказывали полицейские. Об этом сообщил портал Northjersey.com со ссылкой на правоохранителей.

Благодаря расследованию удалось выяснить, что бариста Кевин Трехо плевал в напитки, которые заказывали сотрудники полиции. В Starbucks назвали поведение 21-летнего мужчины «предосудительным» и заявили, что бариста был уволен.

Капитан полиции района Парк Ридж в округе Берген Джозеф Рамполла сообщил, что правоохранители сейчас работают над тем, чтобы сотрудники, которым плюнули в стакан с напитком, были проверены на наличие коронавируса.

«В свете нынешней угрозы COVID-19 крайне тревожно думать, что кто-то будет намеренно плевать в твой напиток», — сказал полицейский.

Отмечается, что Трехо обвиняется в том, что он вынудил полицейского контактировать с жидкостью организма, преднамеренно изменил содержимое напитка. Также ему предъявлено обвинение в «создании опасной среды».