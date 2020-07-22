Санкт-Петербург, 22 июля. В делах об изнасиловании подсудимым, которых оклеветали, довольно сложно доказать свою невиновность. К тому же существующая правоприменительная практика не позволяет прекратить уголовное преследование в случае отзыва искового заявления. Об этом в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» сказал управляющий партнер адвокатского бюро «Тер-Саркисов и партнеры» Михаил Тер-Саркисов.

«Категория «половых» дел возбуждается на условиях публичного обвинения по заявлению потерпевшей. И эта потерпевшая может сказать все что угодно и не боясь ответственности за ложный донос. Почти может быть гарантировано при определенных условиях, что ее обвинение устоит. Обычно в этой ситуации третьего лица не существует, и любая беседа о Пастернаке может быть перевернута таким образом. Каких-то подтверждений — соскобов ногтей и прочего — как правило, не бывает, а разорванная одежда бывает благодаря стараниям самой потерпевшей», — отметил Тер-Саркисов.

По его словам, люди часто не осознают поступков, которые они совершают, и именно в этой ситуации возникает такая проблема.

«Захотела припугнуть — женить на себе, заставить что-то сделать, отвадить от любовника, потом испугалась своего поступка, а назад уже не вернешь, поскольку дела эти уже не прекращаются по ее заявлению, что самого события не было», — пояснил адвокат.

Главная проблема при возникновении таких дел, по словам эксперта, заключается в том, что на стадии расследования они имеют обвинительный характер и следствие, как правило, принимает сторону потерпевшей. И здесь обвиняемому важно предъявить доказательства своей невиновности. Тер-Саркисов рекомендовал своим потенциальным подзащитным обезопасить себя документом — согласием сторон на совершение полового акта, подписание которого позволит избежать обвинений в изнасиловании.

«Эпидемия заявлений о сексуальных домогательствах началась на Западе довольно давно, вопросы харассмента обсуждаются, и практика правоприменения у них есть. У нас сейчас тоже начинается нездоровая тенденция перенимать эту порочную западную практику. Если доводить дело до абсурда, пытаясь обезопасить личность, может дойти до того, что люди начнут бояться вступать в половые отношения. И чтобы доказать добросовестность и согласие обеих сторон на совершение этого акта, будет какая-то стандартная форма расписки: «В совершении со мной полового акта согласна». И мы дойдем до полного абсурда, потому что нужно будет указывать массу деталей, чтобы потом не было: «Я была на это не согласна, а он сделал это!» Придется составлять универсальный документ со множеством пунктов», — смеется спикер.

Однако если такой документ войдет в практику, станет общепринятым, даже тогда адвокат не уверен, что он защитит от обвинений в изнасиловании.