Китай может закрыть консульство США в Ухани в ответ на действия Вашингтона

Москва, 22 июля. Власти КНР рассматривают возможность закрытия американского консульства после того, как Вашингтон потребовал приостановить деятельность китайского представительства в Хьюстоне.

МИД КНР пока не комментирует данные о возможных ответных мерах в отношении США.

Ранее стало известно, что американские власти потребовали закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. Представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь пообещал ответные меры, если белый дом не откажется от своего требования.

По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, решение о закрытии диппредставительства КНР принято, «чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев».