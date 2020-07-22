В России зарегистрирован повторный случай заражения коронавирусом

Владимир, 22 июля. Медицинский работник во Владимирской области повторно заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Владимир Сипягин.

По словам губернатора Владимирской области, многие врачи с большим опытом работы в сфере здравоохранения тоже пострадали от COVID-19.

«Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз», — сказал Сипягин в социальных сетях.

ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора сообщил, что медик, который дважды заразился опасной инфекцией, уже вылечился и на днях вышел на работу.

Глава региона отметил, что угроза заражения коронавирусом во Владимирской области по-прежнему велика, и призвал соблюдать все меры осторожности и безопасности.

Во Владимирской области выявлено 5333 случая коронавируса, выздоровели более 4,7 тысячи человек, умерли 116 пациентов.