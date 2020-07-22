Эксперт рассказал, как России защитить газовые месторождения Крыма от кораблей НАТО

Россия должна напомнить НАТО об опыте сторожевого корабля «Беззаветный», заявил ФАН военный аналитик Василий Дандыкин.

Ранее порталы Marinetraffic и Vessefinder, занимающиеся отслеживанием кораблей в реальном времени, сообщили, что военные корабли Североатлантического альянса проводят маневры у добывающих платформ в Черном море.

По данным порталов, два натовских фрегата «Альваро де Базан» (принадлежит Испании) и «Смели» (принадлежит Болгарии) сблизились с добывающими платформами газоконденсатного месторождения Голицыно. Именно оно обеспечивает Крым голубым топливом. По словам военного эксперта, капитана 1 ранга запаса Василия Дандыкина, таким «ненавязчивым» способом руководство НАТО решило напомнить Москве, что указанные платформы якобы относятся к Украине.

«Хотя в НАТО уже давно должны были понять, что это наша экономическая зона, что Крым — это территория Российской Федерации. Руководство Альянса может думать что угодно и поступать как угодно, могут крутиться вокруг платформ хоть сутки напролет, суть от этого не поменяется. А само появление кораблей НАТО можно связать с общемировой обстановкой — руководству Альянса нужно доказать свою необходимость после затяжного простоя после пандемии. Ну а Болгария, видимо, должна доказать НАТО свою лояльность, ведь раньше она входила в Варшавский договор», — поясняет собеседник Федерального агентства новостей.

Таким образом НАТО решает сразу несколько задач — проводит разведку у берегов российского Крыма, напоминает налогоплательщикам о значимости организации, а также напоминает Москве о том, что западный мир продолжает поддерживать Украину.

«Когда-то незабвенный адмирал Балтин, командующий Черноморским флотом в эпоху перемен, после Касатонова, сказал, что «в Черном море мало воды и много политики». Я думаю, что сейчас политики стало еще больше, чем воды, поэтому корабли Альянса постоянно наведываются в Черное море. По большому счету, пытаться через силу влиять на Россию нет никакого смысла, потому что в случае нападения ответ будет мощным. Но России нужно иметь крепкие нервы и спокойно все воспринимать, а если кто-то превышает допустимые нормы поведения, то есть нарушает наши территориальные воды, вторгается в нашу экономическую зону, значит, надо оттеснять и выдавливать, как в свое время делал сторожевой корабль «Беззаветный», который навалился корпусом на «Йортаун». На каждую наглость надо отвечать адекватно. Думаю, что нашим кораблям можно вспомнить про опыт советских моряков», — заключил Василий Дандыкин.

Напомним, 12 февраля 1988 года в Черном море произошло столкновение военных кораблей Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Это был один из эпизодов противостояния двух мировых держав, когда провокационные действия США привели к активному противодействию со стороны СССР: два сторожевых корабля «Беззаветный» и «СКР-6», совершили навал на два американских боевых корабля — ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон».

В итоге американские корабли изменили курс и ушли в нейтральные воды, где легли в дрейф. После случившегося «Йорктаун» несколько месяцев стоял в ремонте.