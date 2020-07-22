Главные новости 22 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 22 июля.

Общественная палата выступила с предложением выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии. Идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей оценили в Совфеде.

Экономист Михаил Делягин назвал условие, при котором «доллар улетит больше чем на треть». Экономист Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году.

Стоявший на тумбе телевизор упал на малыша. Полуторагодовалый малыш погиб из-за упавшего на него телевизора в Оренбуржье.

Доплату к пенсии в размере 11 тысяч рублей получат достигшие 80-летнего возраста пенсионеры. В ПФР рассказали, кому полагается доплата к пенсии в 11 тысяч рублей.

Корабли НАТО проводят маневры у добывающих платформ в Черном море. Корабли НАТО маневрируют у месторождения, обеспечивающего Крым газом.

Дмитрий Горин рассказал, как будет осуществляться возврат средств, потраченных туристами на отдых в России. В АТОР объяснили, как туристы смогут получить «кэшбэк» 5–15 тысяч рублей за отдых в России.

Россия не станет начинать войну против Украины, поскольку располагает мощным арсеналом средств невоенного воздействия на Киев. Погребинский объяснил, почему Россия не заинтересована в войне с Украиной.

На Приозерском шоссе неизвестные сбили девятимесячного щенка бельгийской овчарки малинуа и скрылись с места ДТП. По счастливой случайности, мимо проезжала директор приюта для бездомных собак «Друг» — Галина Кашулина, которая и спасла жизнь пса, доставив его в ветклинику. В Петербурге ветеринары борются за жизнь сбитого и брошенного на дороге щенка малинуа. ФАН-ТВ.

Не найдя места на курортах Краснодарского края, туристы ищут предложения в Турции. Объяснен ажиотажный спрос россиян на поездки в Турцию.

Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, «потому что работать надо, куча задач». Дегтярев ответил на призывы митингующих уйти с поста врио главы Хабаровского края.