Взрыв прогремел у дворца «Украина» в центре Киева

Киев, 22 июля. Взрыв прогремел в центре Киева возле дворца «Украина». Видео с места ЧП уже появилось в Сети.

По информации журналиста Александра Демченко, ставшего свидетелем происшествия, после взрыва загорелись две припаркованные у дворца иномарки. На место прибыла полиция. Сейчас правоохранители осматривают территорию, в том числе и ближайшие дворы.

По мнению Демченко, это может говорить о том, что преступление совершили поджигатели. Однако, как подчеркнул журналист, точная причина произошедшего будет определена только в ходе следствия.

О горящих иномарках также сообщил Telegram-канал «Киев Оперативный». Администраторы уточняют, что первым после взрыва загорелся автомобиль BMW, а затем огонь перекинулся на стоявший рядом Volkswagen.

Накануне в Киеве были обезврежены два самодельных взрывных устройства. Об этом сообщал мэр города Виталий Кличко.