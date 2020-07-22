К решению проблемы сексуальных домогательств в России могут подключить профсоюзы

Санкт-Петербург, 22 июля. Пока Россия не ратифицировала конвенцию Международной организации труда и соответствующим образом не скорректировала свое законодательство, определив ответственность за харассмент, регулировать сферу половых отношений на работе могли бы профсоюзы. Об этом в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» заявила эксперт Центра социально-трудовых прав Юлия Островская.

«В России проводились исследования, которые подтверждают существование проблемы. Когда мы говорим о харассменте, то говорим о проявлении различных форм поведения, которые уничижают достоинство человека. Харассмент — это насилие, когда одна из сторон не может отказаться от домогательств другой. Эти проблемы возникают в рамках вертикальных отношений: человеку в подчиненном положении сложнее отказаться или выйти из отношений», — сказала Островская.

Работники, сталкивающиеся с такой проблемой, как правило, предпочитают сменить место работы. Однако, уверена эксперт, в подобных случаях притесняемые сотрудники могут найти поддержку в профсоюзе. Равно как и начальники, которых безвинно оклеветали.