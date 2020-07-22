К решению проблемы сексуальных домогательств в России могут подключить профсоюзы

Санкт-Петербург, 22 июля. Пока Россия не ратифицировала конвенцию Международной организации труда и соответствующим образом не скорректировала свое законодательство, определив ответственность за харассмент, регулировать сферу половых отношений на работе могли бы профсоюзы. Об этом в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» заявила эксперт Центра социально-трудовых прав Юлия Островская.
«В России проводились исследования, которые подтверждают существование проблемы. Когда мы говорим о харассменте, то говорим о проявлении различных форм поведения, которые уничижают достоинство человека. Харассмент — это насилие, когда одна из сторон не может отказаться от домогательств другой. Эти проблемы возникают в рамках вертикальных отношений: человеку в подчиненном положении сложнее отказаться или выйти из отношений», — сказала Островская.
Работники, сталкивающиеся с такой проблемой, как правило, предпочитают сменить место работы. Однако, уверена эксперт, в подобных случаях притесняемые сотрудники могут найти поддержку в профсоюзе. Равно как и начальники, которых безвинно оклеветали.
«В отсутствие правового регулирования эти вопросы решаются в этической плоскости, нежели юридической, когда нам не совсем понятно, что будет происходить, какие последствия возможны, будет ли это конфиденциально и травматично для пострадавших. Вот для этого и нужно регулирование. И первое, что можно начинать, не дожидаясь сложного процесса изменения законодательства, — это работа на уровне организаций. А именно принятие ими политики, которая провозглашает нулевую толерантность к насилию, к харассменту, которая прописывает, куда пострадавший может обратиться, кто будет расследовать и прочие процедурные моменты.
Нужно, чтобы в этот процесс были включены обе стороны, чтобы это не была клевета или оговор, чтобы это не был репрессивный механизм, чтобы попрощаться с неугодными работниками. Чтобы все было понятно, прозрачно и предсказуемо. И профсоюзы здесь могли бы играть большую роль как сторона социального партнерства», — пояснила спикер.