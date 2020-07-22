Появилось видео перехвата самолетов-разведчиков США и Германии российскими истребителями

Москва, 22 июля. Российские силы ПВО сопроводили самолеты-разведчики стран НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной. Произошедший в четверг инцидент пропал на видео.

По информации центра, дежурные силы ПВО обнаружили разведывательные самолеты Р-8А «Посейдон» и U-2S Военно-морских сил США над акваторией Черного моря, а также разведывательный самолет Р-3С «Орион» Военно-воздушных сил Германии над акваторией Балтийского моря. Силы ПВО сопроводили воздушные суда и не допустили нарушения российской границы.

На просторах Интернета появилась видеозапись перехвата самолетов США и Германии.

На прошлой неделе российские истребители Северного флота сопроводили самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Отмечается, что нарушения государственной границы РФ зафиксировано не было.