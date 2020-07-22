ФСБ показала видео ликвидации террористов ИГ в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 22 июля. Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись проведенной спецоперации в Кабардино-Балкарии. Силовики предотвратили теракт и ликвидировали членов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

Напомним, что ранее спецслужба сообщила о том, что в городе Нальчик в одной из квартир проживали сторонники террористической группировки. Злоумышленники, по версии следствия, готовились к проведению теракта против сотрудников правоохранительных органов. В квартире был проведен обыск, в результате которого обнаружено самодельное взрывное устройство.

Самих террористов обнаружили в лесу в Чегемском районе. В ответ на попытку задержания злоумышленники начали стрельбу. Силовики были вынуждены открыть огонь и уничтожили всех четверых злоумышленников.

1 Организация запрещена на территории РФ.