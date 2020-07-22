Волочкова откровенно рассказала об отношениях с единственной дочерью

Москва, 22 июля. Популярная российская балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам фотографию с дочерью Ариадной, которой в сентябре исполнится 15 лет. Артистка также раскрыла некоторые детали отношений с единственной наследницей, с которой, по словам танцовщицы, им «всегда позитивно».

«Она стала такой взрослой и самостоятельной! Наши отношения всегда построены на любви, доверии, взаимопонимании, умении хранить секреты», — пишет артистка.

Волочкова добавила, что разногласия во взглядах с единственной дочерью у них все же бывают, но это, как считает артистка, случается в любой семье.

«Зачастую в споре рождается истина. Но у нас с Ариадной всегда побеждает любовь мамы и дочки», — резюмировала артистка.

Экстравагантная балерина редко выкладывает снимки с дочерью, предпочитая держать личную жизнь при себе. Обычно Волочкова публикует фото с балетными па в своем исполнении, кадры с отдыха или же видео своих тренировок. Часто на страничке знаменитости появляются весьма неоднозначные фото — снимки в мини-бикини в экстремальных позах, фото в бане, где звезда прикрывает интимные части тела одним лишь банным веником. За такие откровенные фото артистка часто подвергалась жесткой критике со стороны подписчиков, из-за чего впоследствии закрыла возможность комментирования своих публикаций в соцсетях.

Недавно за неосторожную публикацию пользователи Сети раскритиковали предпринимателя Игоря Сивова, мужа певицы Нюши. Бизнесмен опубликовал снимок с женой, на котором звезда предстала в «опасном» платье, которое грозило упасть с плеч артистки. Также фолловеры отметили, что певица сильно переборщила с «уколами красоты» — теперь ее не узнать.