Бутина сообщила дату начала суда над Винником во Франции

Москва, 22 июля. Рассмотрение дела россиянина Александра Винника в суде во Франции начнется 14 сентября, сообщила правозащитница и член Общественной палаты РФ Мария Бутина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Напомним, Винник является специалистом по информационным технологиям. В конце июня 2017 года он был арестован в Греции по запросу США. В Штатах его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.

Прокуратура Парижа обвиняет его в том, что он занимался вымогательством и отмыванием денег на французской территории Франции в составе преступной группировки. С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.

В мае суд в Париже отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест на фоне пандемии и ухудшения здоровья. В июне российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Совфед с просьбой содействовать в вопросе освобождения Винника.