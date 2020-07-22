Цыганова заявила, что не собирается на место Фургала

Хабаровск, 22 июля. Певица и экс-кандидат в депутаты Госдумы Виктория Цыганова заявила, что не собирается участвовать в выборах губернатора Хабаровского края.

Она предположила, что местные жители могут так подумать, потому что она уроженка Хабаровского края и очень любит свою родину, но при этом никуда баллотироваться певица не собирается.

«Я не собираюсь ни в какие депутаты. Они, может, в свои игры какие-то играют, но мне это не нужно», — подчеркнула артистка в комментарии «Политике сегодня».

Ранее информацию о том, что певица собирается идти на губернаторские выборы, распространило издание «Подъем». Но Цыганова объяснила, что ее просто неверно поняли из-за того, что «так был построен разговор».

«[Журналистка] говорила о кандидатурах на пост. А я говорю: народу нужна хоть какая-то погремушка, чтобы забавлять. А то поговорить-то о ком? <...> А тут есть такая девушка веселая. Но нет-нет, я никуда не выдвигалась», — уточнила она в беседе с «Царьградом».

По мнению Цыгановой, Хабаровским краем должен управлять беспартийный человек. Говоря о Сергее Фургале, артистка рассказала, что знакома с ним, и он когда-то предлагал ей работать вместе с ним. Прокомментировала она и назначение врио губернатора Михаила Дегтярева.