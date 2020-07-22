Эпидемиолог предупредил о росте заболеваемости коронавирусом с ноября

Москва, 22 июля. Сезонный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией начнется в ноябре, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

По его словам, коронавирус нового типа адаптируется к населению и «снижает вирулентность».

«Сезонный подъем заболеваемости будет. Очевидно, те же сроки, как при других ОРВИ, ноябрь-декабрь-январь. Но выраженность этого сезонного подъема не будет очень высокой, по всей видимости», — предупредил Брико на пресс-конференции.

По последним данным, в России выявлено более 789 тысяч случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5,8 тысячи зафиксировано за прошедшие сутки. Медикам уже удалось вылечить свыше 572 тысяч пациентов, 12,7 тысячи человек скончались.