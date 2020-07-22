Суд арестовал «Рецепты бабушки Агафьи» по иску на 4,5 млрд рублей

Москва, 22 июля. Суд в ходе разбирательства по иску компании «Эн+ Рециклинг» арестовал десятки известных косметических брендов фирмы Natura Siberica, в частности, «Рецепты бабушки Агафьи» и Organic Shop.

Истец намерен взыскать с ответчика 4,5 млрд рублей. Заявление в суд было подано в связи с пожаром в одном из помещений на принадлежащем «Эн+ Рециклинг» заводе в марте 2020 года. Арендатором была компания «Первое решение», которая владеет косметическими брендами. Она своей вину не признает. Фирма направила встречный иск к арендодателю на сумму в 490 млн рублей.

Представитель «Первого решения» подчеркнул, что заявленные 4,5 млрд являются нереалистичной суммой. Что касается 490 млн рублей — это размер понесенных убытков в результате порчи сырья и материалов.

В качестве обеспечительной меры суд арестовал несколько десятков брендов Natura Siberica.